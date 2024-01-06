После пророческой роли в умер поэт и актер Виталий Огородников фильме

В Тюмени на 67-м году жизни умер поэт, бард и актер Виталий Огородников. Полгода назад у него был обнаружен рак легких четвертой степени и все попытки излечения оказались тщетными, сообщает Союз писателей России.
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