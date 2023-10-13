Сила: аркан Таро, который подскажет, как справиться с испытаниями

Сила: аркан Таро, который подскажет, как справиться с испытаниямиТароНа первый взгляд, выпадение аркана Сила в раскладе кажется позитивным: мощная энергия, которая позволит справиться с вызовами, пережить испытания и переломить ход событий в свою сторону – отличный прогноз.