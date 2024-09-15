«Таджикский народ не вернётся!»: приезжие угрозами и оскорблениями русских встречают запрет ввоза семей трудовых мигрантов в РФ

Юрий Горемыкин

Пускать к нам на работу мигрантов можно и иногда даже нужно. Но не в коем случае не давать им наше гражданство! Не им, не их семьям и родственникам.Необходимо убрать имеющиеся сегодня финансовые предпосылки замены мигрантами нашего коренного населения. Дети мигрантов родившиеся в России свидетельства своей страны о рождении должны получать в Посольствах своих стран, там же получают паспорта своей страны по достижению возраста получения паспортов. Прибывшим в Россию мигрантам можно разрешать приезд их семей если захотят и смогут содержать в России семью, ,но все госуслуги включая детский сад, школу, лицей, колледж, поликлинику, роддом, женскую и детскую консультации приехавшим мигрантам и их семьям предоставлять только за плату, само собой мигрантам не давать ни каких российских государственных выплат - маткапитал, пенсии, пособия многодетным, льготная ипотека, участки земли ,бюджетные места в ВУЗах и всё прочее. Мигранты не должны быть допущены к работе в органах управления, в системе МВД, в прокуратуре, в судах, в торговле, в производстве продуктов питания и медикаментов, в транспортном обслуживании включая такси. И конечно недопустимо создание и деятельность диаспор. Диаспоры это же ОПГ в чистом виде. Проанализируйте кого они соединяют, подчиняют,организуют, кого пытаются вывести из ответственности за совершенные преступления и какими способами....Диаспора это не что иное как попытка создать внутри России районов и целых территорий с иным чем В России укладом жизни, с другими правилами и законами. Ну откуда у них огромные деньги, не мудрено что диаспоры вполне могут использовать враги России для руководства мигрантами,организации спящих до поры боевых отрядов, воспитания мигрантской молодежи в нужном врагам духе, создания хаоса и беспорядков , расшатывания государства изнутри.....мигрантов в России уже почти 17 миллионов - это более 11% населения! .Диаспоры, громадное количество мигрантов это же прямая угроза безопасности и самому существованию страны!