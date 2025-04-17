Виктор Мараховский: "Нам за наши же деньги надевают ошейник"

За выдачей гражданам Молдовы бесплатных удостоверений личности нового образца скрывается желание властей взять избирательный процесс и сами результаты выборов под тотальный контроль, и в итоге гражданам за их же деньги наденут "ошейник".
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