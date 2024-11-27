Медведев: Друзьями России являются те, кто не называет ее противником

Союзниками Российской Федерации можно считать те государства, которые не называют РФ противником. Такой точкой зрения поделился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время общения с каналом Al Arabiya.
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