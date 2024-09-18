Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Врам Тавризов
    Другое боевое оружие могут поставить скрытно тли даже явно другие арабские страны Иордания вмешиваться особо не будет...РФ считает происх...
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ТРИ ПРОБЛЕМЫ ОТ ГЕНЕРАЛОВ ДЛЯ БЕЛОУСОВА: 30 УДАРНЫХ РОТ, КОТОРЫЕ ОХОТЯТСЯ НА РУССКИХ

ТРИ ПРОБЛЕМЫ ОТ ГЕНЕРАЛОВ ДЛЯ БЕЛОУСОВА: 30 УДАРНЫХ РОТ, КОТОРЫЕ ОХОТЯТСЯ НА РУССКИХ

Главная проблема сегодня для нашей армии на фронте — вражеские дроны.

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