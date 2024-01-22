Фермеры похитили реку в Калифорнии во время засухи и их никто не остановил

Фермы истощали часть реки Мерседа в течение нескольких месяцев и их никто не остановил. Чиновники узнали об этом только постфактум, что вызвало вопросы о способности штата управлять поставками воды во время засухи.
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