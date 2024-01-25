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Депутат Нилов поздравил российских студентов с Татьяниным днем

В России 25 января традиционно отмечается день российского студенчества — Татьянин день. В связи с этим председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с поздравлением студентов.

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