Илон Маск опубликовал мем с гитлеровским солдатом о покидающих его соцсеть

Американский предприниматель Илон Маск, который теперь является собственником социальной сети Twitter (*в РФ заблокирована за неудалённый экстремистский контент), вывесил фотографию солдата вермахта, переносящего почтовых голубей в ящике, с отметкой «Три непрочитанных сообщения».