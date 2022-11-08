Военное обозрение

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Илон Маск опубликовал мем с гитлеровским солдатом о покидающих его соцсеть

Илон Маск опубликовал мем с гитлеровским солдатом о покидающих его соцсеть

Американский предприниматель Илон Маск, который теперь является собственником социальной сети Twitter (*в РФ заблокирована за неудалённый экстремистский контент), вывесил фотографию солдата вермахта, переносящего почтовых голубей в ящике, с отметкой «Три непрочитанных сообщения».

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