Программу модернизации ЖКХ готовят запустить в России, — СМИ Ирэн ОрлонскаяСентябрь текущего года в центральной России выдался настолько теплым, что мы практически не замечаем приближения отопительного сезона.
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