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Тульские новости

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Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с челнинским КАМАЗом

Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с челнинским КАМАЗом

Сегодня туляки проведут второй матч в новом сезоне Первой лиги. В нашей статье представляем соперника, сравниваем трансферную стоимость команд и рассказываем в каком состоянии команды подошли к этому матчу.

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