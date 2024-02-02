Опубликована архитектура деловой программы Форума будущих технологий-2024

На официальном сайте Форума будущих технологий опубликована архитектура деловой программы. Отмечается, что мероприятие пройдёт 13–14 февраля 2024 года в Москве на площадке ЦМТ и представит новейшие российские разработки и технологии в области биомедицины.
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