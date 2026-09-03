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5 новых детских книг, которые стоит купить в домашнюю библиотеку

5 новых детских книг, которые стоит купить в домашнюю библиотеку

Истории о дружбе и космосе, правила этикета и стихи для развития фантазии — в этой подборке представлены книги, которые помогут детям осваивать новое, прокачивать воображение и разбираться в себе и окружающем мире.

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