МВД: экс-замглавы департамента МО причастен к хищению 600 млн рублей

По данным главы управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией МВД России Андрея Курносенко, бывший заместитель руководителя департамента военного имущества в Министерстве обороны причастен к присвоению свыше 600 миллионов рублей, которые были предназначены для крупного инфраструктурного проекта.
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