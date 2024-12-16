МВД: экс-замглавы департамента МО причастен к хищению 600 млн рублей

По данным главы управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией МВД России Андрея Курносенко, бывший заместитель руководителя департамента военного имущества в Министерстве обороны причастен к присвоению свыше 600 миллионов рублей, которые были предназначены для крупного инфраструктурного проекта.