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Путин: Россия постоянно ведет работу по сохранению исторической памяти

Путин: Россия постоянно ведет работу по сохранению исторической памяти

Россия постоянно ведет работу по сохранению исторической памяти, ведь будущие поколения должны унаследовать характер победителей, заявил Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".

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