В Тюмени представили книгу «Право на память» к 80-летию Великой Победы

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне издательство Тюменского государственного университета «ТюмГу-Press» выпустило книгу документальной прозы тюменского краеведа Александра Петрушина «Право на память», сообщает портал «Тюменская область сегодня».
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