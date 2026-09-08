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5koleso.ru

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Придумали в Китае, собрали в России: как едет гибрид Esteo V27 по асфальту и бездорожью

Внешность Esteo V27 сомнений не вызывает: если Land Rover Defender справляется с бездорожьем, то, наверное, и его родственнику по дизайну экстерьера это под силу? Ну, ладно, пусть не родственнику, а «носителю знакомых архитектурных форм».

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