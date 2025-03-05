Торговая война на три фронта – почему Трамп разбрасывается пошлинами Евгения КомароваОценивая реакцию мировых рынков на новые пошлины США, аналитики оценили, почему Дональд Трамп развязал торговую войну на три фронта.
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