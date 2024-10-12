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В НАТО признали, что подписанный с Ельциным документ устарел, и готовят новую стратегию отношений с Россией

В НАТО признали, что подписанный с Ельциным документ устарел, и готовят новую стратегию отношений с Россией

Европейская версия Politico пишет: в НАТО разработают новую стратегию по России. По данным издания, о пересмотре своей политики относительно отношений с Москвой министры обороны стран-членов Альянса будут говорить уже на следующей неделе.

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