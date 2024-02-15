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Юрист Соловьев: Лерчек раскаялась, а Блиновская показала презрительное отношение

Юрист Соловьев: Лерчек раскаялась, а Блиновская показала презрительное отношение

Блогер Валерия Чекалина или Лерчек на днях показала в соцсетях свой новый особняк. Тем временем другого блогера Елену Блиновскую заключили под стражу, хотя ее также обвиняли в уклонении от уплаты налогов.

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