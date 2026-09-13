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Журнал «Профиль»

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Играющий за Германию Александр Зверев стал победителем US Open в мужском одиночном разряде

Зверев победил в финале американца Бена Шелтона со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Немецкий теннисист был посеян под первым номером, его соперник – под восьмым.

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