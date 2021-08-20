От 7 рублей до 15 тыс. рублей: кто получит новые деньги этой осенью

От 7 рублей до 15 тыс. рублей: кто получит новые деньги этой осенью

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовящихся новых выплатах в размере от 7 тысяч 704 рублей до 15 тысяч 409 рублей миллионам гражданам России.

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