От 7 рублей до 15 тыс. рублей: кто получит новые деньги этой осенью

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовящихся новых выплатах в размере от 7 тысяч 704 рублей до 15 тысяч 409 рублей миллионам гражданам России.
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