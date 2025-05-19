Путин: глобальные институты должны адаптироваться для прогресса и мира

Президент России Владимир Путин приветствовал участников XIII Петербургского международного юридического форума, подчеркнув важность адаптации глобальных институтов управления в условиях нового миропорядка для успешного международного сотрудничества и прогресса.
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