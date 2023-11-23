Обвиняемого в коррупции украинского депутата исключили из партии

Известия/Тарас Петренко Депутата Верховной рады Андрея Одарченко, обвиняемого в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема, исключили из партии "Слуга народа".
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