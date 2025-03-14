«Чёрт возьми, мы потрясены!»: разработчиков Split Fiction шокировали темпы продаж игры

Ранее на этой неделе разработчики из шведской Hazelight Studios (It Takes Two, A Way Out) отчитались о миллионе проданных копий своего кооперативного приключения Split Fiction, а спустя всего несколько дней празднуют новый успех.
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