Россиянам объяснили, кто получит надбавки к зарплате в 2025 году

МОСКВА, 30 декабря, ФедералПресс. В 2025 году сотрудники федеральных учреждений, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, получат дополнительные стимулирующие надбавки к зарплате.
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