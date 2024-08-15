Ситуация в Курской области ночью 14 августа: последние новости, прорыв ВСУ

Доверенное лицо врио губернатора Курской области, гвардии полковник, участник спецоперации Алексей Кондратьев заявил, что ВСУ пытаются прорваться в некоторых районах региона, но российские военные успешно их заблокировали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии