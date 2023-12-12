Церемония вручения первых паспортов юным жителям Нижегородской области состоялась в стенах Законодательного собрания

В День Конституции Российской Федерации, 12 декабря 2023 года, в здании Законодательного собрания состоялась торжественная церемония вручения паспортов школьникам, отличившимся в учебе, спорте, общественной и волонтёрской деятельности.
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