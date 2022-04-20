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В Калмыкии арестован чиновник, распространявший фейки о спецоперации на Украине

В Калмыкии арестован чиновник, распространявший фейки о спецоперации на Украине

В республике Калмыкия арестован чиновник городской администрации Элисты. По данным следователей, он был администратором Telegram-канала "Вольный Улус", на котором "… распространял под видом достоверных сообщений заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, а именно сведения о количестве погибших военнослужащих и обстоятельствах проведения военной специальной операции на территории Украины, не соответствующие действительности, сопровождая это оскорбительными высказываниями в адрес военнослужащих", написано в сообщении на сайте республиканского Следкома.

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