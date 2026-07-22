Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопросы урегулирования на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером возобновление дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта.
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