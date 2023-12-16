Минобороны показало боевую работу расчетов тяжелых огнеметных систем в зоне СВО

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделений радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Восток» выводят из строя бронированную технику и танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
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