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Минобороны показало боевую работу расчетов тяжелых огнеметных систем в зоне СВО

Минобороны показало боевую работу расчетов тяжелых огнеметных систем в зоне СВО

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделений радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Восток» выводят из строя бронированную технику и танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

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