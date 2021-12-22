Berg PRESS

409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Петина
    Этой дуре надо пройти хоть какой-то ликбез.Глава МИД ФРГ Бер...
  • Игорь Димов
    Оказывается бармалеи (игил и иже с ними) хотели для Сирии демократии!!!! Офигеть... АФтор жжет.... Я думал такой гали...Может ли авиаудар...
  • Александр
    Сам себя не похвалишь.....Степашин на совещ...

Мирное решение

Мирное решение

До идей мирового равновесия человечество дошло давно, ещё в начале 19 века была принята Венская система, которая, несмотря на нюансы в виде переделов сфер влияния, продержалась почти сто лет, оберегая Европу, а значит и мир, от большой войны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх