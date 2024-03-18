Политолог Асафов: россияне понимали, за кого они голосуют

Беспрецедентная явка на выборы президента РФ демонстрирует колоссальный уровень доверия кандидатам и избирательной системе, считает политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии