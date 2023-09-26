Ростислав Шапошников: Украинская полиция – коррупционеры

Очередной спектакль от сливного бачка «Украинская правда» и Михаила Ткача: на главной странице «Украинской правды» разместили топ-новость, как известного взяточника — начальника Одесского ГНСУ Сергея Мула — останавливает патрульная полиция с признаками алкогольного опьянения.
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