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Ростислав Шапошников: Украинская полиция – коррупционеры

Ростислав Шапошников: Украинская полиция – коррупционеры

Очередной спектакль от сливного бачка «Украинская правда» и Михаила Ткача: на главной странице «Украинской правды» разместили топ-новость, как известного взяточника — начальника Одесского ГНСУ Сергея Мула — останавливает патрульная полиция с признаками алкогольного опьянения.

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