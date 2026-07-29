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Владимирские новости

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Избирком раскрыл доходы и имущество депутата Аникеева из Владимирской области

Доход депутата Госдумы Григория Аникеева за прошлый год составил 2,4 млрд рублей, в его собственности находятся земельные участки, дом, квартиры, нежилые помещения, автомобили, мотоциклы, вездеход и маломерные суда.

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