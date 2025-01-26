Китай вытеснил филиппинские суда за незаконное вторжение в морскую акваторию вблизи рифа Тесянь

Пекин, 25 января /Синьхуа/ -- Береговая охрана Китая /БОК/ вытеснила два филиппинских судна, вторгшихся в морскую акваторию вблизи рифа Тесянь китайского архипелага Наньша в Южно-Китайском море, сообщил в субботу представитель БОК Лю Дэцзюнь.
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