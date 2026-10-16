Джон Миршаймер: Западная машина разбилась о Россию Американский аналитик объяснил, почему НАТО на Украине разгромлено, а Белый дом вынужден заправляться российским дизелем Игорь Землянский Фото: Zuma/TASS Пока Брюссель читает мантры о «ценностях», Вашингтон экстренно спасает свою экономику русским топливом.