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Россия в июле стала единственным поставщиком СПГ в Бельгию

Россия в июле стала единственным поставщиком СПГ в Бельгию

В июле Бельгия получила весь импортируемый сжиженный природный газ (СПГ) только из России. Причиной стало сокращение поставок из других стран на фоне ближневосточного конфликта и проблем с судоходством в Ормузском проливе, сообщило агентство Belga.

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