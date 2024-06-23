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Владимир Пономарев: «Дзюба – это уже перевернутая страница. Зачем его имя постоянно мусолить? Пусть хоть мячи подает в РПЛ»

Владимир Пономарев: «Дзюба – это уже перевернутая страница. Зачем его имя постоянно мусолить? Пусть хоть мячи подает в РПЛ»

«Дзюба – это уже перевернутая страница. Зачем его имя постоянно мусолить? Никто не заключает с ним контракт, потому что клубы РПЛ видели игру Артема в прошлом сезоне.

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