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В Турции рассказали о разжигании США ядерного конфликта у границ России

В Турции рассказали о разжигании США ядерного конфликта у границ России

Соединенные Штаты Америки умышленно разжигают ядерный конфликт с Россией посредством размещения ракет в Европе, считает председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель.

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