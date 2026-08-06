Кому в действительности принадлежат камеры ГАИ и кто зарабатывает на штрафах

Автомобиль, припаркованный у обочины, может оказаться передвижным комплексом фиксации нарушений ПДД. Такие комплексы выглядят как обычные фургоны или легковые машины, но внутри установлены камеры, радары и аппаратура для передачи данных.
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