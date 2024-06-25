Европа поставила ультиматум Китаю

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сегодня 307 прочитали Сергей Савчук Вокруг нашей страны продолжают кружить акулы разной степени зубастости в вящей надежде найти слабое место и узреть наконец-то если не крах России, то хотя бы ее отступление, что равнозначно поражению в исторической гонке.