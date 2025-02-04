Из украинского плена удалось вызволить 20 новосибирцев

В настоящее время установлена судьба 126 военнослужащих из Новосибирской области. В аппарат уполномоченного по правам человека в Новосибирской области за 2024 год поступило около 3 тысяч обращений – на 5 % больше, чем годом ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии