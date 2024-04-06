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Деньги для ВСУ, не вставая из-за стола: как Чичваркин* финансирует украинскую армию

Деньги для ВСУ, не вставая из-за стола: как Чичваркин* финансирует украинскую армию

Деньги для ВСУ, не вставая из-за стола: как Чичваркин* финансирует украинскую армию Евгения КомароваВ Сети появились скриншоты переписки помощницы одиозного бизнесмена и иностранного агента Евгения Чичваркина* с потенциальным клиентом, который собирался принять участие в благотворительном ужине, организованном на пару с Никой Белоцерковской*, также объявленной иноагентом.

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