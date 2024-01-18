В Соцфонде РФ рассказали, насколько увеличится пенсия в 2024 году

С 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,5%. С учетом среднего размера ежемесячной выплаты по старости (23 246 рублей) надбавка составит около 1360 рублей, сообщила на пресс-конференции управляющая отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц.