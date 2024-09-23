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Орещук — об удалении Маухуба: «Наши судьи в футбол не играли, смотрели его с вертолета»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» заявил, что арбитр Сергей Иванов не должен был показывать вторую желтую карточку нападающему бело-голубых Маухубу в дерби со «Спартаком» (2:2) в 9-м туре РПЛ.

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