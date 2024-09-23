Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» заявил, что арбитр Сергей Иванов не должен был показывать вторую желтую карточку нападающему бело-голубых Маухубу в дерби со «Спартаком» (2:2) в 9-м туре РПЛ.