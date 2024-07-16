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Лебедев: новоприбывшая группа бойцов ВСУ попала под удар в Новоандреевке

Лебедев: новоприбывшая группа бойцов ВСУ попала под удар в Новоандреевке

ВС РФ нанесли ракетный и артиллерийский удары по военнослужащим ВСУ, недавно прибывшим в село Новоандеевка Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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