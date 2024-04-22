Apple откроет доступ к NFC уже в мае. Но только в Евросоюзе

Apple откроет на устройствах iPhone и iPad доступ разработчикам к NFC, тем самым отменив монополию на Apple Pay и Apple Wallet для мобильных платежейРешение дать доступ к NFC было принято под давлением Еврокомиссии, которая обвинила Apple в нарушении антимонопольных законов и ограничении конкуренции на рынке мобильных платежей.