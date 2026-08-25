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Несекретные материалы

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Пашинян просит исключить Армению из ОДКБ. Зеленский изложил новый «план мира»

Пашинян просит исключить Армению из ОДКБ. Зеленский изложил новый «план мира»

В последнее время Пашинян просто фонтанирует идеями! Что ни день, то у него инициативы одна краше другой.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Похоже начало припекать украинскую хунту что пошли на то чего в мире никогда не было: привлекать женщин в сою защиту и прятаться за юбки.
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4 н.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
ИСКЛЮЧИТЕ  этого ублюдка из ОДКБ лично и проблема будет снята . А заодно предъявите ему счёт от РФ за все услуги ему оказанные с начала рождения .  А для начала арестуйте его и посадите как Саакашвили за разжигание национальной розни между нашими странами
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4 н.
Надежда
К щырым вкрайинцам мишико саакашвали и сене кваквакову примкнул еще один-мЫколка паршинянко...
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4 н.