Пашинян просит исключить Армению из ОДКБ. Зеленский изложил новый «план мира»

Похоже начало припекать украинскую хунту что пошли на то чего в мире никогда не было: привлекать женщин в сою защиту и прятаться за юбки.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

ИСКЛЮЧИТЕ этого ублюдка из ОДКБ лично и проблема будет снята . А заодно предъявите ему счёт от РФ за все услуги ему оказанные с начала рождения . А для начала арестуйте его и посадите как Саакашвили за разжигание национальной розни между нашими странами