С наступающим Днем защитника Отечества 2025 - Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I

Ребята, мальчишки, будущие защитники! В этот замечательный день, 23 февраля 2025 года, вся наша школа от всего сердца поздравляет вас с Днем защитника Отечества!Этот праздник — дань уважения военным, а еще признание вашей будущей силы, мужества и ответственности за мир и благополучие нашей страны.