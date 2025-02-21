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Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС...I

1 подписчик

С наступающим Днем защитника Отечества 2025 - Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I

С наступающим Днем защитника Отечества 2025 - Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I

Ребята, мальчишки, будущие защитники! В этот замечательный день, 23 февраля 2025 года, вся наша школа от всего сердца поздравляет вас с Днем защитника Отечества!Этот праздник — дань уважения военным, а еще признание вашей будущей силы, мужества и ответственности за мир и благополучие нашей страны.

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